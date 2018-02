Fenômeno, 'Avenida Brasil' chega à BBC

Uma pitada de riso tempera o retorno de Roberto Justus ao seu talk show na Record. Após recesso de férias, o programa volta ao ar dia 10, com esquete fixa de As Olívias, time feminino de humor crítico. Elas farão sempre uma esquete relacionada ao tema do dia - no caso da estreia, Vozes da Periferia, abordarão rolezinhos e funk ostentação.

O SBT não descarta a exibição da versão animada de Carrossel ainda para este ano. A produção já está quase pronta, em traços e dublagem, mas ainda falta sonorizar 10% da série.

Ainda na TV de Silvio Santos: após duas adaptações de enredos mexicanos, é grande a chance de se produzir lá um enredo original para substituir Chiquititas - o que, no ar, só ocorrerá em 2015. Entre as opções em análise pela direção, está uma sinopse deixada por Tiago Santiago, autor de Amor & Revolução, cujo contrato venceu em 2013.

A Band trabalhava com previsão de colocar o BandSports em HD no line up da NET ainda no próximo dia 1º. A operadora, no entanto, ainda não confirma data de estreia. A pressa do canal se justifica pela proximidade da Copa.

Autores de A Teia, Bráulio Mantovani e Carolina Kotscho têm enredo na cabeça para futuras temporadas da série, caso a direção da Globo queira. Contratada pela casa, a dupla também já desenvolve argumentos para outros títulos.

Em tempo: a atual direção da Globo tem incentivado seu elenco de criadores, como nunca antes em sua história, a apresentar argumentos para séries, sem restrições temáticas. Aliás, quanto maior o leque de assuntos a se revezar no ar, em temporadas, melhor.

A HBO promete honrar solenemente a condição de só exibir seu conteúdo em plataformas próprias. Netflix, nem pensar.