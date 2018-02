Feliz 2014

Do jantar de Natal aqui em casa, sobraram boas lembranças - e peru, claro. A trilha sonora deste ano foi o ultimo disco da Maria Rita, de quem me declaro um devoto. Pelo que sei da sua vida, a Maria Rita nasceu e se criou nos Estados Unidos, o que torna sua opção preferencial pelo samba ainda mais admirável. Uma das faixas do seu novo CD é um sambão de Arlindo Cruz, Rogé e Arlindo Neto intitulado É Corpo, É Alma, É Religião, que começa assim: "Eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim". Intencional ou não, a frase serve como uma autobiografia da cantora, que nasceu longe do samba, mas tinha o samba na alma, ou nos genes. Hoje pode-se dizer, sem exagero ou idolatria, que ela faz parte de um triunvirato das nossas maiores sambistas, com a Alcione e a Beth Carvalho. E, além de tudo, é uma bela mulher. O nome do disco é Coração a Batucar. Compre.

Nossas trilhas sonoras familiares são ecléticas, Charles Aznavour e Michel Legrand fazem coro com Aldir Blanc e Moacyr Luz, Monica Salmaso faz dueto com Patricia Barber e, quando menos se espera, ouve-se o Miles fazendo fundo pro Chico. E preciso revelar um segredo que, espero, fique só entre os dezessete leitores desta coluna. Chega um ponto em que nada mais serve a não ser o Luis Miguel cantando Che Sei Tu. Preciso dançar um bolero do Luis Miguel com as minhas filhas. É um momento que exige uma certa solenidade, Mas as minhas filhas, não sei por que, sempre fogem na hora do Luis Miguel. Algo sobre não pagar mico. Vá entender.

Foi um bom ano. O Botafogo caiu, mas o Internacional chegou em terceiro no campeonato nacional, vai disputar a Libertadores de 2015 e no fim do ano poderá muito bem ser de novo campeão do mundo, se ainda houver mundo.