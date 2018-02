Félix segue em carreira internacional

Drone da BBC no Redentor. Dupla da BBC pilota drone no ombro do Cristo Redentor para a extensa programação que o canal e site da grife fazem do Brasil, a partir deste mês, em função da Copa. E nem só de celebração será feita a cobertura, que promete um olhar atento sobre as manifestações durante o mundial.

É esperada para hoje a volta de Carlos Nascimento ao expediente. O jornalista está afastado do Jornal do SBT desde o final do ano passado para se tratar de um tumor. Há três semanas, Nascimento reapareceu rapidamente no ar para receber uma estatueta do Troféu Imprensa diretamente das mãos de Silvio Santos.

Sobrevida. A MTV Brasil da Abril ainda vive em outros planos, que não a TV paga. Certos de que não há nada pior do que ser chamado de ex-VJs, Daniel Furlan e Juliano Enrico dão continuidade ao Último Programa do Mundo, atração que ficou no ar durante os últimos três meses do canal.

Sobrevida 2. Com o fim da MTV na TV aberta, "o ambiente do programa "passa a ser o de um talk-show sem emissora", anuncia a dupla, "vagando pelas ruas buscando atrações, entrevistados, emissoras, até encontrar-se na internet, na TV Quase", origem dos dois. O acesso se dá pelo youtube.com/tvquase, com edições às terças e quintas, a partir de amanhã.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gustavo Baldoni, ex-GNT e Futura, substitui Zico Goes na vaga de diretor executivo de TV da Conspiração. Goes fará outros trabalhos para a produtora na condição de freelancer, a partir de julho.

Com mudanças na sua Diretoria Executiva, a AMC Networks completa a aquisição da Chellomedia da Liberty Global. O novo terreno da AMC implica rediscussão sobre a distribuição internacional de seus produtos em países onde ela antes não atuava. Se estreasse hoje, por exemplo, Mad Men poderia ir ao ar na MGM ou no Film&Arts, em vez de na HBO, que tem direito sobre Don Draper no Brasil até o fim.

Segunda Dama, por favor, e não Duas Damas, como esta jornalista grafou na edição de domingo do Caderno 2, é o nome da série que Heloísa Périssé protagoniza na Globo a partir do dia 15.