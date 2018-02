Félix escapa da maldição de Nazaré

Para a cena, Mateus dispensou dublê. Usou equipamentos de segurança e seguiu as instruções do coordenador de cena de ação, sob direção de Mauro Mendonça Filho. A sequência em que toda a família toma conhecimento da atrocidade de Félix foi gravada na quarta-feira, quando César (Antonio Fagundes) revela a história à família toda. Paolla Oliveira e Mateus se pegaram a tapas. Félix quebrou móveis e foi escorraçado pela irmã, com direito a aplausos de todos os presentes no estúdio, ao final. No ar a partir da próxima segunda, 18, em Amor à Vida.

O GfK, instituto que ensaia sua chegada ao Brasil para concorrer com o Ibope na oferta de medição de audiência de TV, conta com grande torcida do mercado publicitário.

Trazer Cazuza de volta ao palco em show holográfico - dia 30, no Parque da Juventude - é ação promovida pela GVT como grande estratégia de marketing para a expansão da operadora em São Paulo, onde chegou há poucos meses.

Lidar com a concorrência no ramo de garotas de programa é o mote da 2.ª temporada de O Negócio, série produzida pela Mixer para a HBO. Com a bênção do canal, a produtora já deu início às gravações da nova safra, para exibição em 2014.

Por falar em HBO, a apresentadora do canal Sexy Hot Bianca Jahara fez uma participação especial como VJ na série Destino: Rio de Janeiro, produção da O2 Filmes que estreia dia 1.º de dezembro.

E falando em O2, tem roteiro de Márcio Alemão Delgado e direção de Quico Meirelles O Primeiro Dia, episódio que inaugurou as gravações da série Os Experientes, com Lima Duarte, Juca de Oliveira, Karin Rodrigues, Dan Stulbach e Othon Bastos. A estreia está prevista para janeiro, na Globo.

Aspirantes a roteiristas, atenção: vão até amanhã as inscrições para a seleção do 2.º Programa Globosat de Roteiristas, abertas na última quinta, pelo site http://roteiristas.globosat.globo.com/. A oficina será de 23 a 26 de janeiro, no Rio, de novo com participação de Robert McKee, grife do ramo.

Moisés Liporage apresenta o novo Movie Highlights programa do Telecine Cult que antecede a Sessão Cult Movie (domingos, 22h).

O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, nesta quarta-feira, terá transmissão do Canal Brasil, via TV e web, a partir das 20h45.