Felipe Chaimovich será o curador do MAM-SP O crítico e professor Felipe Chaimovich foi nomeado curador do MAM-SP. Ele, que já fazia parte do conselho consultivo da instituição, passa a desempenhar sua função em janeiro. Entre seus projetos, Chaimovich pretende promover circulação do acervo do museu por meio de parcerias com instituições internacionais e integrar a curadoria ao setor educativo e à Biblioteca Paulo Mendes de Almeida. Na programação do MAM, que vai comemorar 60 anos e fará mostra comemorativa, estão previstas exposições com obras do Instittuto Valenciano de Arte Moderno, da Coleção Deutsche Bank e do Museu de Arte Contemporânea de Tóquio.