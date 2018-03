Felipe Barreto vira meme e dá recorde ao Viva

aguarda resposta da Globo sobre o projeto de uma série sugerida para o Fantástico, com direção de José Alvarenga Jr. e organização de textos de Geraldo Carneiro, com base na obra de Machado de Assis. A ideia prevê episódios de 7 a 8 minutos cada.

Globosat e TV Caracol completaram as pesquisas de comportamento do nicho hispânico no mercado dos Estados Unidos, para começar a fechar a programação ensaiada para o novo canal pago de ambas, lá.

Aliás, o canal hispânico da colombiana TV Caracol e da brasileira Globosat trabalha internamente com o nome Macondo, referência a 100 Anos de Solidão, do colombiano Gabriel García Marquez. Mas é só um apelido de bastidor, e não um nome provisório para o canal.

Ficção. Os debates políticos representaram, para todas as emissoras que promoveram duelos entre Dilma Rousseff e Aécio Neves em outubro, os maiores crescimentos em audiência nos respectivos horários de cada embate eleitoral.

Ficção 2. Mas... Na Globo, de todas as mensagens recebidas pela Central de Atendimento ao Telespectador, a ficção ainda levou a melhor. Cerca de 60% de quem procuraram a emissora em outubro queria informações sobre figurino, maquiagem e trilha sonora de Império.

Ficção 3. A página oficial de Império no Facebook recebeu mais de 1 milhão de curtidas e 36.600 comentários para mais de 50 posts. Já no Twitter, 11 termos relacionados à trama chegaram aos Trending Topics, com 2.520.403 menções.

A chegada do canal AMC ao Brasil ainda não tem data para se consumar. Enquanto o grupo negocia com as operadoras de TV a troca do MGM pela nova sigla, o MGM já tem programação traçada até o fim de novembro.

A vida como ela é. Marjorie Estiano vive uma soldado do Corpo de Bombeiros que troca o marido pela motorista de ônibus interpretada por Paula Burlamaqui. O enredo faz parte de Eu Que Amo Tanto, série baseada no livro homônimo de Marília Gabriela. Estreia domingo, no Fantástico.