Felação premiada Se o Temer assumir a presidência da República, certamente escolherá como seu ministro da Fazenda um nome que sinalizará para o mercado e para o público uma mudança na política econômica do País, de acordo com o receituário neoliberal de austeridade e responsabilidade fiscal com o sacrifício de programas sociais, e... Espera um pouquinho. Há algo de errado neste começo. Onde é que eu estou com a cabeça? A mudança na política econômica do País já aconteceu. O receituário neoliberal já foi adotado. Pela Dilma! Seguindo a lógica – o que é sempre temerário, sem trocadilho, no Brasil –, Temer, na presidência, restauraria a política do PT abandonada pela Dilma. Seu ministro da Fazenda seria algum anti-Levy. E as multidões que pedem a queda da Dilma nas ruas estariam, indiretamente e sem se darem conta, pedindo a volta do Mantega.