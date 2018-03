Feira tem fila de espera para salão de negócios Criada há 30 anos, a Bienal do Livro do Rio é, há pelo menos 14, quando surgiu a programação com debates e sessões de bate-papo, bem mais do que uma feira comercial. Tornou-se um evento cultural de massa - esperam-se mais de 600 mil pessoas em 11 dias -, voltado para todas as idades. O objetivo final, no entanto, é o crescimento do mercado editorial, e, para isso, é preciso vender.