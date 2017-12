Feira do Livro Judaico hoje, em Higienópolis Será realizada hoje, pela primeira vez, das 9h30 às 20h30, a Feira do Livro Judaico em Português na Sinagoga Beit Yacoov (Rua Dr. Veiga Filho, 547, grátis). Além da venda de livros com desconto de 40%, presentes no catálogo de dez editoras especializadas, e contação de história para crianças, haverá palestras e lançamentos.