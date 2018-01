Feira do Livro de Frankfurt volta ao Brasil para conferência O bom uso da tecnologia em sala de aula, e aí entram os livros digitais - didáticos ou não -, é um dos temas da Contec, conferência que a Feira do Livro de Frankfurt realiza pela terceira vez no Brasil no dia 18 de fevereiro, no Sesc Vila Mariana. As inscrições, no valor de R$ 50, devem ser abertas no início da semana. São esperados profissionais das áreas de educação e de tecnologia e do mercado editorial, mas o encontro será aberto a todos os interessados. Entre os palestrantes confirmados estão Michael Ross, da Encyclopedia Britannica, que faz a conferência (R)Evolução do Conteúdo - As Últimas Tendências em Aprendizado Interativo; Heather Crossley, da Ladybird/Penguin; e Jolanta Galecka, da Young Digital Planet. Daqui, participam Dolores Prades, consultora editorial e publisher da Emília, revista dedicada à literatura infantojuvenil; Jorge Proença, da start-up Kiduca, e Flávio Aguiar, diretor da Widbook.