Feira de vinil para todos os gostos no MIS

Fãs do vinil têm parada certa no Museu da Imagem e do Som neste sábado, 18. Lá acontece o Record Store Day, feira de discos que reúne cerca de 70 expositores de LPs de diversos estilos musicais. Kid Vinil será o anfitrião e aproveita para autografar seu novo álbum, Beatriz, de sua atual banda, o Kid Vinil Xperience.

O evento conta ainda com apresentações dos cantores Romulo Fróes e Bruno Souto. Os shows acontecem no Auditório do MIS às 15h e 17h respectivamente. Senhas devem ser retiradas com uma hora de antecedência na recepção.

ONDE: Área externa e auditório do MIS. Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo.

QUANDO: Dia 18/04, das 12h às 20h. Shows acontecem às 15h e 17h.

QUANTO: Grátis.