Feira de surf wear cresce e antecede semana de moda Nem Gisele Bündchen resistiu... até a mega musa fashion sucumbiu ao charme do campeão mundial de surf Kelly Slater. Tudo bem que o romance já rodou na marola, mas que esse mundinho de prancha, areia, sol, luau e bermudões é atraente, ah isso é. E até quem não faz a menor idéia de como pegar onda pode seguir o estilo, já que o surfwear desfila desinibido pelos cenários Urbanos. Prova da força do segmento é a realização de uma Surf & Beach, com quatro dias de feira até sexta-feira no Centro de Exposições Imigrantes, e é complementada pela realização simultânea da Beach & Bikini Fashion Show, da Streetwear & Skate Show e da Surf & Beach TexPreview. ?Vamos apresentar os principais lançamentos para o verão 2007 em surfwear, streetwear e beachwear. E a boa notícia é que voltaremos a abrir para o público em geral?, avisa Cecília de Andrade, diretora da Waves, empresa que promove o evento. Até 1999, quando a feira ocorria na Bienal, a entrada dos consumidores era permitida. Mas desde então, só profissionais e lojistas puderam conferir os lançamentos dos fabricantes. Este ano, o esquema mudou. Do meio dia até as quatro da tarde, a feira ficará fechada só para os visitantes profissionais, gente que vai ver as coleções e tirar pedidos nos 200 expositores, para rechear prateleiras e vitrines de lojas de todo o País. Depois desse horário (e até as 22h), a Surf & Beach espera receber todos os interessados em surf, skate e moda praia. Ídolos dos esportes , como Bob Burnquist, campeão mundial de skate, e o australiano Peter PT Townend, primeiro campeão mundial de surf, estarão por lá. Haverá ainda o Congresso Brasileiro de Surf, com ciclo de palestras, desfiles, shows de pop rock, tudo para entreter um público estimado em 40 mil visitantes. Serão realizados desfiles diários, apresentando os lançamentos para a estação mais esperada do ano das principais marcas que participam do evento. A produção é comandada por Alexandre Bucci e conta com a participação de 25 alunos do curso de Moda do Instituto Europeo di Design. Outras atrações são as Skate Sessions, o Beat Beach, espaço com shows de bandas e DJs, quadra de Streetball entre outras. Os ingressos para a feira custam R$ 15. (D.B. ) 13.ª Surf & Beach Show. 04 a 07 de julho Horário das 12 às 22 horas - Ingressos no local - R$ 15,00/dia Local: Centro de Exposições Imigrantes - São Paulo - SP www.surfbeach.com.br