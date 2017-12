Feira de Ribeirão Preto recebe Loyola Brandão e Ana Maria Machado

Mais de 600 mil pessoas. Essa é a estimativa da organização da 14ª edição da Feira do Livro de Ribeirão Preto, que acontece entre 16 e 25 de maio, e que teve a programação anunciada nesta quinta-feira, 24. Entre os convidados, uma verdadeira seleção de escritores, jornalistas, filósofos, agentes políticos e militantes. Só para citar alguns nomes, Ignácio de Loyola Brandão, Fernando Morais, Ruy Castro e Ana Maria Machado estarão nas ruas e teatros de Ribeirão, debatendo literatura e direitos civis, tema da feira deste ano (veja os destaques abaixo).

Todas as atividades - mesas, debates, conferências, apresentações musicais, teatrais e oficinas - serão gratuitas. A abertura oficial será no dia 15, quinta-feira, seguida de um espetáculo da Belle - Companhia de Dança Deborah Colker.

A partir daí, cada dia da programação tem por tema um direito civil diferente, abordados sempre pela perspectiva do livro e da leitura: condição da criança, da mulher, do idoso, do negro, do índio, da pessoa deficiente, do homossexual, do meio ambiente, da juventude e dos direitos humanos.

“Nós entendemos a necessidade de se debater esses temas a partir da agitação popular que tomou conta do País nos últimos meses”, ressalta a vice-presidente da Fundação Feira do Livro, Adriana Silva. Essa é a primeira edição temática da Feira. “A partir deste ano, seremos a maior feira literária a céu aberto do País”, garante Adriana, que estima um público de mais de 600 mil pessoas em Ribeirão Preto durante os 9 dias de programação.

Entre outros autores e personalidades, estarão também em Ribeirão Preto Cacique Raoni, MV Bill, Ferréz, Laura Muller, Xico Sá, Antônio Nobrega, Antônio Prata, Mario Sérgio Cortella, Jean Wyllys, Deonísio da Silva, Márcia Tiburi, Cristovão Tezza, Paulo Lins, Mauro Maldonato e Marcelo Canellas.

O investimento previsto para esta edição é de R$ 3 milhões. A feira é uma realização da Fundação Feira do Livro, da Prefeitura de Ribeirão Preto e do Ministério da Cultura. A programação ainda oferece mais de 600 atividades, entre apresentações musicais, conferências, debates e peças teatrais infantis, até o dia 25, domingo.

Destaques:

Sexta-feira, 16

9h | Salão de Ideias com Pedro Bandeira

Local: Estúdio Kaiser de Cinema

10h30 | Salão de Ideias com Deborah Colker

Local: Theatro Pedro II

16h | Mesa de Debates com Paulo Lins, Mary Del Priore e Marco Barbieri -

O livro e a leitura diante da condição da Criança no Brasil

Local: Theatro Pedro II - Sala Principal

18h30 | Conferência

Ana Maria Machado

Local: Theatro Pedro II - Sala Principal

20h | Salão de Ideias com Mauro Maldonato

Local: Teatro Municipal

Sábado, 17

10h30 | Salão de Ideias com Marcia Tiburi

Local: Theatro Pedro II - Auditório Meira Júnior

14h | Salão de Ideias

Biografias: Allan Rocha, Paulo César Araújo e Newton Lima

Local: Auditório Meira Júnior

18h30 | Conferência

Clara Charf

Local: Theatro Pedro II - Sala Principal

Domingo, 18

14h | Salão de Ideias com Rogério Pereira

Local: Theatro Pedro II - Auditório Meira Júnior

Segunda-feira, 19

10h30 | Salão de Ideias com Cristovão Tezza

Local: Theatro Pedro II - Auditório Meira Júnior

14h | Salão de Ideias com Bernardo Ajzenberg

Local: Theatro Pedro II - Auditório Meira Júnior

14h30 | Salão de Ideias com MV Bill

Local: Estúdios Kaiser de Cinema

Terça-feira, 20

12h30 | Salão de Ideias com Marcelo Canellas

Local: Theatro Pedro II - Auditório Meira Júnior

14h30 | Salão de Ideias com Laura Muller

Local: Estúdios Kaiser de Cinema

16h | Mesa de Debates com Cacique Raoni, Daniel Munduruku, Maria Silva Cintra Martins e Roni Wasiry Guará

O livro e a leitura diante da condição do índio no Brasil

Local: Theatro Pedro II - Sala Principal

21h | Conferência

Mário Sérgio Cortella

Local: Theatro Pedro II - Sala Principal

Quarta-feira, 21

9h | Salão de Ideias com Ferréz

Local: Estúdios Kaiser de Cinema

10h30 | Salão de Ideias com Ariel Goldenberg e Rita Pokk (atores do filme “Colegas”)

Local: Theatro Pedro II - Auditório Meira Júnior

17h | Salão de Ideias com Menalton Braff

Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva

21h00| Espetáculo de Dança

Cia. de Ballet de Cegos - Fernanda Bianchini

Local: Theatro Pedro II - Sala Principal

Quinta-feira, 22

14h | Salão de Ideias com Gregório Duvivier

Local: Theatro Pedro II - Auditório Meira Júnior

18h30 | Conferência

Jean Wyllys

Local: Theatro Pedro II - Sala Principal

Sexta-feira, 23

10h30 | Salão de Ideias com Liliana Syrkis

Local: Theatro Pedro II - Auditório Meira Júnior

14h | Salão de Ideias com Ignácio de Loyola Brandão

Local: Theatro Pedro II - Auditório Meira Júnior

20h | Salão de Ideias com Ruy Castro

Local: Teatro Municipal

Sábado, 24

10h30 | Salão de Ideias com Antonio Prata

Local: Theatro Pedro II - Auditório Meira Júnior

14h | Salão de Ideias com Sérgio Rodrigues

Local: Theatro Pedro II - Auditório Meira Júnior

14h | Salão de Ideias com João Paulo Cuenca

Local: Centro Cultural Palace - Auditório Palace (1º andar)

17h | Salão de Ideias com Deonísio da Silva

Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva

20h | Salão de Ideias com Xico Sá

Local: Teatro Municipal

21h30 | Apresentação Musical

Vania Lucas - "Cem anos de Caymmi"

Local: Teatro de Arena

Domingo, 25

10h30 | Salão de Ideias com Fernando Morais

Local: Theatro Pedro II - Sala principal

14h | Mesa de Debates com José Louzeiro, José Henrique Torres, César Augusto Nunes e Jorge Souto Maior

O livro e a leitura diante da condição dos Direitos Humanos no Brasil

Local: Theatro Pedro II - Sala principal

18h30 | Apresentação Musical

Bachiana Filarmônica SESI-SP

Local: Theatro Pedro II - Sala principal