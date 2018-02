Feira de Livros de Frankfurt homenageia a Argentina Com a presença de Cristina Kirchner, presidente da Argentina, será oficialmente aberta hoje a 62.ª edição da Feira de Livros de Frankfurt, o maior evento do mercado literário do mundo. E a presença não é simbólica: a Argentina é o país convidado deste ano, o que significa ter o privilégio de ocupar um pavilhão nobre, montado à semelhança de um labirinto em homenagem a um de seus maiores nomes, Jorge Luis Borges.