Feira de Leipzig contará com nove brasileiros Nove escritores brasileiros foram convocados para apresentar, durante o Feira do Livro de Leipzig, na Alemanha, entre os dias 14 e 17 de março, a literatura produzida no País. É uma prévia do que acontecerá em Frankfurt em outubro, quando o Brasil será o convidado de honra da mais importante feira do mercado editorial, e o início da programação cultural brasileira que se espalhará pela Alemanha neste ano.