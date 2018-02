Federal põe em debate o tema do tráfico de drogas Michael Madsen é um ator durão que já apareceu em filmes de Quentin Tarantino (Cães de Aluguel) e Olivier Assayas (Boarding Gate). Ele participa hoje de uma rodada de entrevistas, ajudando a promover Federal. O longa de Erik de Castro estrelado por Carlos Alberto Riccelli e Selton Mello passa-se em Brasília e trata da operação montada por equipe da Polícia Federal para desbaratar quadrilha de traficantes. Madsen está no elenco, como um tira norte-americano do DEA, o departamento de combate às drogas, que se une ao tráfico.