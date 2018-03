FBN DECIDE SOBRE PRÊMIO EM 2013 A homologação dos vencedores do Prêmio Literário Biblioteca Nacional está suspensa até que os recursos interpostos sejam julgados, o que deve ocorrer nos primeiros dias de janeiro, informa a Fundação Biblioteca Nacional em nota. Neste ano, a instituição premiou a antologia Poesia 1930-62 (Cosac Naify), de Carlos Drummond de Andrade, na categoria poesia. A questão é que, segundo o edital, apenas obras inscritas pelo autor ou por sua editora mediante assinatura do próprio autor podem concorrer, e o poeta mineiro morreu há 25 anos. São oito categorias no total e o vencedor de cada uma delas ganha R$ 12.500.