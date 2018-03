FBI prende invasor de e-mails de famosos nos EUA O FBI informou ontem que prendeu e acusou formalmente um homem por invasão de e-mails de celebridades de Hollywood. A atriz norte-americana Scarlett Johansson, que teve fotos suas nua vazadas para a imprensa em setembro, seria uma das principais vítimas do acusado, informou uma fonte ligada ao caso. Laura Eimiller, porta-voz do FBI, declarou que a prisão do suspeito ocorreu na manhã de ontem e teve como base e ponto de partida as acusações obtidas em uma investigação que durou cerca de um ano. O órgão pretende organizar uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre o caso. / AP