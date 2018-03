FBI investiga vazamento de fotos de Scarlett Johansson nua

O vazamento de supostas fotos de nudez da atriz Scarlett Johansson será investigado pelo FBI, segundo o site TMZ.

As imagens teriam sido feitas pela própria atriz de seu celular.

Uma lista de celebridades como Vanessa Hudgens e Jessica Alba estão entre vítimas de fotos pessoais divulgadas na internet. Um grupo de hackers teria tido acesso a computadores e celulares de famosos.

A autenticidade das fotos ainda não foi comprovada. De acordo com o TMZ, fontes próximas da atriz confirmam que o caso está sendo investigado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O assunto ganhou destaque em redes sociais nesta quarta-feira, 14, quando as imagens vieram à tona.

A atriz de 26 anos ficou conhecida por seu papel em Encontros e Desencontros (2003), de Sofia Coppola. Atualmente, divulga o blockbuster Os Vingadores, que será lançado em 2012. Tem ainda dois discos gravados, Anywhere I Lay My Head (2008) e Break Up (2009).