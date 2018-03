FAZENDO ECO

Antissemitismo, psicologia, Hitler, WikiLeaks - desde que lançou, no ano passado, seu sexto romance, O Cemitério de Praga, o escritor e filólogo italiano Umberto Eco é questionado sobre tais assuntos. E não foi diferente em Frankfurt, onde ele participou, sexta-feira, na feira de livros, de uma entrevista no Das Blaue Sofa, programa gravado pela emissora de TV alemã 2DF com os frequentadores do evento como audiência. "As pessoas se interessam mais por esses temas do que propriamente pelo livro", queixou-se o escritor ao Estado, quando depois rumava para um almoço rápido (pão, salsicha e cerveja), antes do segundo compromisso da feira. "Com isso, nem todos conseguem se divertir devidamente."

De fato, o livro tem passagens hilariantes que, por vezes, se tornam secundárias por conta dos temas mais polêmicos. Previsto para chegar ao Brasil no dia 28, pela editora Record, com tradução de Joana Angélica d'Avila Melo, O Cemitério de Praga lida, de fato, com fatos controversos. A trama se passa em Paris, na virada do século 19 para o 20, quando Simone Simonini, um desprezível capitão turinense, falsificador de documentos com aspirações a gourmet, inicia a escrita de um diário no qual figuram segredos, espionagem e golpes.

Logo nas primeiras anotações, Simonini remete ao tempo do avô, 40 anos antes, época que marcou não apenas a formação da atual Itália como também foi dominada por um grande ódio contra os judeus que culminou com os Protocolos de Sião. Trata-se de um texto forjado pela polícia secreta do czar Nicolau II, em 1897, que descrevia um suposto projeto conspiratório para levar judeus ao comando do mundo. O material alimentou também a política nazista de Hitler. "Esse assunto me interessa desde que escrevi O Pêndulo do Foucault (1988)", contou Eco. "Desde então, já escrevi dois ensaios que desmascaram essa farsa e, para esse romance, decidi criar uma história sobre a origem desses protocolos."

As reações de Simonini, porém, provocaram discussões até no Vaticano - afinal, ele falsifica testamentos e comercializa hóstias consagradas para missas satânicas. O capitão também fabrica as atas de uma inexistente reunião noturna, camuflada pelas lápides do cemitério judeu de Praga, onde rabinos anciãos das 12 tribos de Israel tecem planos para dominar o mundo. O palavreado de Simonini é forte e nada dissimulado, o que causou mais estranheza por ser justamente o único personagem criado por Eco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Esse racismo sem rodeios de Simonini Simon foi o caminho que encontrei para dar um soco no leitor", disse o escritor em Frankfurt, diante de um público atento mas calado. "Minha intenção era desmembrar o racismo em todas as suas manifestações. Para isso, usei citações históricas. O início dos judeus vem de Céline. Dos alemães, busquei as expressões violentas e injuriosas de Nietzsche. Não inventei nada."

O que realmente alimentou o escândalo não foram as fontes, mas a liberdade com que Eco utilizou o material. A historiadora Lucetta Scaraffia, escrevendo para o L'Osservatore Romano, jornal do Vaticano, questionou a falta de escrúpulo do escritor. "Denunciar o antissemitismo mas se colocando na pele dos antissemitas", afirmou ela, "não funciona como uma autêntica acusação. O leitor termina contaminado pelo delírio antissemita apresentado pelo autor. Quando se evoca o mal, é necessário confrontá-lo com o bem, para que sirva de contraste. A reconstrução do mal sem condenação, sem heróis positivos, adquire uma aparência de voyeurismo amoral."

Eco defende-se dizendo que qualquer autor escreve sob o ponto de vista do protagonista, independente de sua moral. "A lógica da falsa sempre me interessou, pois está intimamente relacionado com a lógica da verdade", afirma. "Não podemos dizer que algo está errado, se não se tem ideia da verdade. É um problema filosófico." O julgamento agora é do leitor brasileiro.