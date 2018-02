Fazendeiros querem que Angelina Jolie visite às Filipinas Um grupo de fazendeiros de esquerda pediu à Organização das Nações Unidas que envie a atriz Angelina Jolie para uma visita às Filipinas para verificar o crescente número de pessoas desalojadas por ofensivas do Exército no interior do país. Desde os anos 1960, o Exército filipino combate comunistas insurgentes e separatistas muçulmanos em ações que já deixaram mais de 160.000 mortos, dois milhões de desabrigados e prejudicou o crescimento econômico do país. O Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (Movimento dos Fazendeiros nas Filipinas) enviou uma carta ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) pedindo atenção ao caso dos desabrigados no país, afirmou o líder do movimento, Willy Marbella, nesta sexta-feira. "Desde junho de 2005, nós estamos pedindo ao presidente do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, Antonio Guterres, para observar isso e enviar Angelina Jolie para ver a real situação interna de pessoas desabrigadas no país", disse Marbella a repórteres. "Centenas de pessoas estão sendo tiradas de suas casas e fazendas todos os meses."