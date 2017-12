'Fazenda' ainda vale para inflar ibope da Record Os famosos são quase desconhecidos, a audiência já foi melhor, mas não é que A Fazenda ainda vale alguma inflação de números no Ibope da Record? A final da 7.ª edição, anteontem, rendeu 10,6 pontos de média em São Paulo, sagrando como campeão o cantor DH Silveira (quem?). E favoreceu a audiência média noturna da emissora, com público 50% mais numeroso que o do SBT entre 18h e 0h. No Twitter, onde o eco dos realities só aumenta, o assunto produziu mais de 240 mil tweets durante a exibição do programa. O pico de comentários se deu à 0h26, com 5.662 postagens por minuto, quando saiu o resultado do vencedor.