Faz 20 anos que não leio nada novo, diz Antonio Candido

Próximo dos 93 anos (completa no dia 24), o ensaísta mantém fortes lembranças de Oswald (1890-1954) justamente por causa de sua personalidade marcante. "Ele tinha traços de gênio: mesmo não sendo um grande leitor, Oswald captava a essência dos assuntos e discursava como grande entendedor."

A amizade entre eles começou depois de uma crise - o escritor não gostou de uma crítica escrita por Candido sobre "Marco Zero", romance de 1943. "O comunismo fez mal para ele, que passou a escrever uma literatura mais engajada, longe da linguagem telegráfica que era seu melhor estilo", contou Candido. "Eu era um jovem crítico, estava com 24 anos, e não aceitava aquele silêncio que rondava a obra de Oswald, considerado um autor inatacável." Passado o tempo, Candido reconheceu o valor literário do autor. Foi o suficiente para estabelecer uma amizade profunda e sincera, que resistiu até às novas críticas de livros.

Para ele, a crítica hoje é essencialmente exercida por teóricos universitários. Candido diz conhecer a maioria, pois foram seus alunos, formando a "paróquia", como gosta de ironizar. "Admiro muito as novas gerações de críticos, todos muito eruditos", comentou, citando Roberto Schwarz e José Miguel Wisnik, entre outros.

Exibindo uma disposição invejável, a que atribui à boa genética, Antonio Candido reclamou, no entanto, de fazer o trajeto entre São Paulo e Paraty. "Isso me ensinou que não posso mais viajar de carro." Também lembrou que hoje vive "encalhado" no passado, pois ainda utiliza uma máquina de escrever, dispensando computador, celular e outros produtos da modernidade. Também desconhece o que se produz atualmente na literatura, preferindo a releitura de clássicos. "Faz 20 anos que não leio nada de novo. Prefiro Dostoievski, Proust, Eça de Queiroz."

Obra de Oswald - Aplaudido de pé ao entrar no palco da Tenda dos Autores, Candido relembrou a obra de Oswald de Andrade a partir de fatos de sua vida. Colocou-o, assim, no patamar de Oscar Wilde, ou seja, o do escritor que é colocado acima da própria obra. "Isso contribuiu para ofuscar seu trabalho literário", observou. "A mitologia criada à sua figura atrapalhou uma melhor percepção crítica."

Segundo Candido, também a dificuldade em se encontrar os livros do escritor, além da suscetibilidade de Oswald em aceitar críticas negativas, coroaram o ofuscamento. "É de se lamentar, pois era um homem com opiniões, ideias consistentes." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.