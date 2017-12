Faustão: 'Sempre tive liberdade'

Brasil, México e Argentina compõem o estudo Screens, que a Turner apresenta hoje sobre o comportamento infantil em torno do consumo de conteúdo em telas como TV, PC, tablet, smartphone e videogame. Foram entrevistados mulheres e homens, das classes A, B, e C, de 7 a 49 anos, com TV por assinatura.

Enquanto Fernanda Montenegro se desculpa por qualquer segundo de atraso nas entrevistas agendadas com qualquer veículo, tem ator novato fazendo mil restrições a publicações e condicionando suas entrevistas a respostas por e-mail.

A HBO já anuncia para 18 de agosto a estreia de O Negócio, nova série nacional, obra da Mixer no universo da prostituição de luxo.

E não é que a ESPN se deu bem com aquela mesa redonda Tabajara - no melhor sentido do entretenimento - que discute o jogo, sem as imagens do jogo? Com boa aceitação de público, o Cabeça no Jogo será exibido nas duas partidas da semifinal e na final da Copa das Confederações - independentemente da participação do Brasil.

A Fazenda 6 chegou ao seu segundo dia com metade do público da estreia. Dos 16 pontos de média conquistados para a Record no domingo, caiu para 8 na segunda-feira, pelo Ibope em São Paulo.

O canal Sexy Hot levou Ouro no PromaxBDA 2013, Promotion, Marketing and Design Awards, premiação global de criatividade em TV, pela campanha ao Dia Mundial de Combate à Aids, veiculada nos canais Globosat em dezembro.

Sexy Hot 2. O vídeo, produzido pela Tourné Audiovisual, destaca dez coisas que podem ser feitas em cinco segundos, como amarrar o sapato, abrir um bombom, trancar a porta, ligar para a namorada, servir uma taça de vinho e salvar a sua vida, usando a camisinha.

Fátima Bernardes tenta aprender, com Tiago Leifert, como é que funciona a tal Mesa Tática, aquela tela de projeções holográficas que exibe os jogadores virtuais em miniatura e ajuda os comentaristas a analisar cada lance da partida.