Faustão estréia em março o quadro <i>Circo dos Famosos</i> Mal acabou de desmontar a pista de sua Dança no Gelo e o Domingão do Faustão já produz sua próxima competição envolvendo celebridades: o Circo dos Famosos. O quadro, que deve estrear com as novas atrações, em março, já está em fase de busca de locações. Nele, famosos terão de mostrar suas habilidades como trapezistas, malabaristas, mágicos e palhaços. A cada semana os famosos vão encarar um desafio diferente. O casting ainda não está montado, mas a produção já sabe que vai encontrar problemas pela frente. Na Dança dos Famosos foi grande o número de artistas lesionados durante a prova, o que acabava atrapalhando algumas produções da casa e a própria competição. Levando em conta que subir em um trapézio não é tão simples assim, vai ser difícil encontrar celebridades dispostas a encarar o desafio. O quadro é muito parecido com um formato da Endemol, que já foi ao ar em países como Portugal. Uma das diferenças é que durante o tempo de preparação no picadeiro os artistas lusitanos ficavam confinados em um casa , como no Big Brother. No de Faustão, os participantes terão somente aulas de circo.