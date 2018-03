Faust mostra seu krautrock em SP Os veteranos do Faust, influente grupo de krautrock, fazem show gratuito hoje e amanhã no Centro Cultural São Paulo, como parte da programação musical do Mês da Cultura Independente. A banda do baterista Werner "Zappi" Diermaier teve seu auge na primeira metade dos anos 70 e voltou da aposentadoria na década de 90. São defensores da linhagem de rock experimental surgida em Berlin no final dos anos 60, cena encabeçada por Can, Popl Vuh, Tangerine Dream, Neu! e a própria banda. O CCSS fica na Rua Vergueiro, 1.000, tel. 3397-4002. Hoje e amanhã, às 19 h. Grátis. Retirar ingressos na bilheteria, a partir de hoje, das 10 h às 22 h.