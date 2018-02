Fauna e flora de Flying Lotus

As produções de Flying Lotus, nome artístico de Steve Ellison, formam um elo entre o free jazz, o hip hop e a música eletrônica. Seus beats são colagens instrumentais densas, que abusam de texturas sintetizadas, mesclando trilhas de videogame, bips e sirenes, com o roncar de um caminhão, uma cascata de harpas, o telecoteco de uma roda de samba. Todo o caos se organiza em torno da pulsação arrastada do hip hop, uma combinação que faz de sua obra uma das mais relevantes e inovadoras da última década

Veja também:

Batidas de vanguarda

Ellison vem ao Brasil em agosto, para shows nos Sesc Araraquara e Belenzinho (dias 18 e 19). Já foi chamado de Hendrix de sua geração e transcendeu o status cult no ano passado, ao colaborar com Thom Yorke, do Radiohead, no disco Cosmograma. Emaranhado e caótico, o álbum figurou em diversas listas de melhores de 2010. Durante o processo criativo, Ellison superou a perda de sua mãe, que morrera há pouco tempo. "A produção me ocupou. Foi como terapia", conta, em entrevista ao Estado. "Acho que por isso é um disco meio doido, denso. Às vezes fica saturado. Mas é um retrato da minha mente na época, uma reflexão muito honesta", completa.

O trabalho com Yorke gerou a faixa And the World Laughs With You, mas foi além: o conceito rítmico picotado do disco é uma das influências mais notáveis no disco King of Limbs, que Yorke e sua trupe de roqueiros vanguardistas lançaram este ano. "Ele me disse que ficou muito inspirado com algumas coisas que eu fiz", conta Ellison, que discoteca com Yorke frequentemente no clube Low End Theory, antro da cena de hip hop experimental de Los Angeles.

A sonoridade de Flying Lotus começou a ser formada em casa. Sobrinho-neto de Alice e John Coltrane, Ellison cresceu frequentando o ashram em que sua tia-avó era responsável pela música de meditação. Não conheceu o saxofonista por ter nascido mais de uma década depois de sua morte, mas seu primo Ravi, filho de John e influente sopro no free jazz, foi seu mentor. "Eu tinha 15 anos. Na época, o Ravi fazia música influenciada pelo Prince, com uma bateria eletrônica e aquela base rock and roll. Ele me deu uma bateria eletrônica de presente e comecei a fazer meus primeiros beats. Mas isso só vingou na faculdade de cinema, quando comecei a cabular aula para ficar em casa e compor", conta.

Se há alguma semelhança entre as improvisações abrangentes de sua tia e sua música, ela está na ressonância espiritual, surpreendentemente meditativa (pois não há nada de calmo em sua música) em suas composições. "Ela me ensinou que não é preciso seguir os outros para fazer música boa. Você pode compor algo muito honesto e espiritual, contar uma boa história, ir a lugares que outras pessoas têm medo de ir, sem ser um fantoche".

Na época em que começou a levar os beats a sério, Ellison estagiou na gravadora Stones Throw, um dos nomes mais importantes da black music experimental das últimas duas décadas. Ao mesmo tempo, começou a ouvir o genial rapper e produtor J Dilla, um dos maiores da história do hip hop. As experimentações de Dilla com sintetizadores e música orquestral no fim de sua vida, especialmente nos discos Detroit e Donuts, apontaram o caminho a ser desbravado por Flying Lotus, um caso de assimilação e quebra com a tradição que, neste aspecto, pode realmente ser comparado ao que Hendrix fez.