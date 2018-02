Faturamento da RedeTV! cresce 55% no ano As TVs estão comemorando o encerramento de 2007 com um faturamento pelo menos 10% acima do esperado. Mais em festa ainda está a RedeTV!, que fecha o ano com um crescimento registrado de 55% em relação ao faturamento de 2006. A mais alta taxa do mercado, segundo a emissora. No primeiro semestre de 2007, a RedeTV! cresceu 37% em relação ao primeiro semestre do ano passado. De julho a outubro, o crescimento foi de 62%. E, em novembro, 114% sobre novembro do ano passado, batendo todos os recordes. Boa parte desse crescimento tem um nome: Pânico. A atração bateu todos os recordes de faturamento este ano. Enfrentou até overbooking de anunciantes nos breaks e excesso de merchandisings. O programa, que tem duas horas de duração, chegou a ter em outubro quase metade (50 minutos) ocupada por merchandisings e breaks, o que causou reclamações por parte dos humoristas e do público. Ainda há fila para anunciar na atração. O Superpop também foi muito bem em faturamento, assim como a transmissão da Série B do Brasileirão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo