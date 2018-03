Fatos e dúvidas

Dúvidas e incertezas estão anexadas a todos os pensamentos e desejos humanos; o que você é, o que você foi e o que você será, tudo é dilema. Você, com a mão no coração e sem aplicar um corte artificial na realidade, nunca saberá com certeza o que está acontecendo no presente, quanto menos se o que você lembra foi o que aconteceu. Isso sem falar do futuro, que é o motivo de incertezas mais profundas para todos. Tudo que pode ser afirmado pode também ser negado, por isso há dúvidas e incertezas. A ciência aprecia muito os fatos, mas acontece que se os fatos dependem do olhar humano e este por sua vez depende da consciência na qual tudo pode ser afirmado e negado incessantemente, então concluímos que é melhor aprender a conviver com a incerteza.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Nada se repete se a criatividade é exercida, mas raramente as pessoas superam a confortável indolência, a despeito de ser assim que elas sofrem. Faça você diferente, promova a criatividade em todos os assuntos importantes.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os milagres acontecem o tempo inteiro, mas para se percebê-los é imprescindível aprender a enxergar além da própria presença, além dos dramas e ambições pessoais que o tempo inteiro, também, ocupam a percepção.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Com tanta coisa acontecendo, com tanta vertigem e imprevistos, ou você se agarra ao bom humor e enxerga em tudo a oportunidade de renovar a alegria de viver, ou então engrossará a infinita horda dos preocupados.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Pense bem: nem todo o sucesso ambicionado poderia resultar da competição nem de sua capacidade de chegar mais longe ou de ser melhor que as pessoas próximas. Em algum momento você precisará de colaboração também.

LEÃO 22-7 a 22-8

No meio dos dramas também existem oásis, momentos nos relacionamentos, atitudes de pessoas desconhecidas, frases lidas em pichações, algo sempre acontecerá para aliviar o estresse. É só prestar atenção.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Se você um dia pensou que sua alma estaria livre de decepções e frustrações, foi aí que começou a iludir-se. Distanciar-se de relacionamentos que signifiquem essas possibilidades não fará a menor diferença.

LIBRA 23-9 a 22-10

Os fortes desejos que tomam a alma consomem o tempo que poderia ser dedicado a assuntos práticos. O problema que você tem pela frente é administrar o tempo para continuar moldando desejos sem negligenciar as obrigações.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Antes de você começar a tomar atitudes para mudar algo ou alguém, comece pelo que seria mais eficiente, mudar o seu próprio padrão de respostas e reações ante as coisas e pessoas que você pretenderia mudar.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

No momento, será melhor você deixar de lado a justa pretensão de receber gratificação pelo seu esforço. Todo mundo terá de fazer um sacrifício e tudo indica que, no momento, essa atitude teria de começar em você.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Você sabe que começou uma era em que sua alma terá de, novamente, depositar confiança nos relacionamentos humanos. Ante isso ressuscitam os medos antigos, resultantes das traições e mentiras que aconteceram.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Sua alma não é tão solitária, apenas é original demais para encontrar seu par facilmente. Sua alma é todos os relacionamentos que você desenvolve, inclusive aqueles mediante os quais se sente sozinha e incompreendida.

PEIXES 20-2 a 20-3

Tudo que for incompreensível, na atualidade acontecendo com maior frequência, não precisa tornar-se inaceitável. Ao contrário, é melhor assumir a atitude de aceitar o incompreensível, para depois um dia compreendê-lo.