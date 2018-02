Fátima Toledo recebe inscrições O estúdio Fátima Toledo (Rua Bagé, 194, Vila Mariana) abre inscrições para o projeto 1.º Corte. Neste curso voltado para formação de atores, o aluno passa por exercícios e gravações. Estuda ainda três disciplinas suplementares: mitologia, técnica vocal para cinema/vídeo, e análise de roteiro e leitura dramática. São 40 aulas. Como exercício de conclusão do curso, todos os alunos participam de um filme de 15 a 20 minutos, do qual todos que fizerem o curso até o final participam como forma de passar pela experiência do set. Informações sobre o curso e inscrições podem ser feitas pelo tel. 5081-6633 ou e-mail info@studiofatimatoledo.com.br