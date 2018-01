Fátima e Sueli terão sua loja: é o fim de 'Tapas' Depois de anos como funcionárias da Djalma Noivas, Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andréa Beltrão) conseguem montar o próprio negócio em Copacabana. Assim começa a quinta e última temporada de Tapas & Beijos, no ar a partir de 14 de abril. As duas serão sócias no brechó BoutiKe e o tom descolado da dupla estará refletido na cenografia, com papel especial para decorar paredes e móveis, espelho em formato de elefante, cabideiros com molde de corpo humano e um mini altar. Djalma (Otávio Muller), o antigo patrão, dará dicas para as ex-funcionárias e Márcio Garcia volta à cena, só por dois episódios.