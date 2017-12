Fátima Bernardes passa mal e deixa ´JN´ pela metade

A âncora do Jornal Nacional Fátima Bernardes teve uma queda de pressão enquanto apresentava o noticiário na noite de terça-feira, 19, e deixou o programa no terceiro bloco. Segundo a assessoria de imprensa da Rede Globo, a jornalista sentiu uma "moleza" e assim que saiu do ar foi medir a pressão no ambulatório da emissora. No fim do programa, William Bonner, marido e dupla de Fátima no Jornal Nacional, não disse o tradicional "boa noite" aos telespectadores. De acordo com a assessoria, o jornalista já deixou de pronunciar a frase algumas vezes, em ocasiões como Copas do Mundo e a recente visita do papa Bento XVI. Como a apresentadora não estava na bancada, a equipe do JN resolveu adotar a medida, deixando a "despedida" do público com o repórter Heraldo Pereira, que estava ao vivo de Brasília. A assessoria informa que Fátima passa bem e até participou da reunião de pauta com o resto da equipe do noticiário na quarta-feira.