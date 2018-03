Fátima Bernardes está com crise de labirintite

Após deixar o Jornal Nacional pela metade na semana passada por conta de uma queda de pressão, a apresentadora Fátima Bernardes passou mal novamente na última quarta-feira, 27, e foi substituída pelo repórter Márcio Gomes. A assessoria de imprensa da Rede Globo negou a possibilidade de uma gravidez e informou que Fátima está com uma "crise de labirintite". "Ela fará um tratamento durante duas semanas. Não é nada grave", comunicou a assessoria, acrescentando que a jornalista continuará trabalhando normalmente, e só deve ser substituída de novo se tiver outro mal estar. Na semana passada, Fátima deixou o noticiário no terceiro bloco, após sentir uma "moleza". Assim que saiu do ar, ela foi medir a pressão no ambulatório da emissora. No fim do programa, causou estranhamento o fato de William Bonner, marido e dupla de Fátima no JN, não dizer o tradicional "boa noite" aos telespectadores. Como a apresentadora não estava na bancada, a equipe resolveu deixar a "despedida" do público com o repórter Heraldo Pereira, que estava em Brasília.