Fashion Rio começa nesta segunda com grandes negócios

O Fashion Rio começa nesta segunda-feira, 7, com um time de belas modelos liderado pela top Gisele Bündchen e com o objetivo de faturar cerca de R$ 100 milhões em negócios. Com 46 desfiles em seis dias, o evento que vai até o dia 12 de janeiro, apresentará as coleções de outono-inverno de marcas nacionais e internacionais, em um cenário tipicamente carioca, a Marina da Glória. Além dos desfiles cheios de "glamour", o evento também reúne este ano entre os dias 8 e 11 de janeiro o Fashion Bussines. Trata-se de um evento com representantes de 150 lojas, 35 compradores internacionais e 80 expositores de vários pólos da confecção têxtil do Rio de Janeiro e de outros estados, disseram os organizadores. Segundo a diretora do evento, Eloysa Simão, foram investidos cerca de R$ 7 milhões na organização e devem ser fechados negócios que chegam a R$ 370 milhões. A maioria das cem modelos que participarão este ano é de brasileiras que se destacam nas passarelas internacionais, como Fernanda Motta, Claudia Seiler, Bruna Tenório, Michelle Alves e Camilla Finn, que estampam campanhas de Versace, Prada, Moschino, Valentino, Dior e Calvin Klein. Gisele Bündchen, a modelo mais bem paga do mundo, embolsará cerca de R$ 1 milhão para desfilar para a Colcci. "Agora vamos falar de tecnologia porque ao contrário do que muitos pensam, o casamento do artesanal com o tecnológico é possível e estará em alta", disse Simão ao resumir a proposta da semana de moda carioca. Pequenas marcas também marcarão presença na Fashion Rio, algumas vinculadas a ONGs, explicaram os organizadores. Entre as propostas deste ano são esperados modelos mais adaptados ao inverno dos trópicos, e não aparecerão, por exemplo, os agasalhos que abusam da lã e de outros tecidos pesados.