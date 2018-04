Fashion Rio: busca de inspiração nas lendas e mulheres misteriosas

Enquanto a Melk Z-Da buscou inspiração na lenda da Alamoa, a mulher que anda seminua pela ilha de Fernando de Noronha em noites de lua cheia, a Patachu se inspirou também se nas mulheres misteriosas dos filmes de suspense para trazer uma coleção cheia de 'mostra e esconde'. Muito preto, cinza e dourado, transparências e volumes, que revelam e escondem as formas femininas em um jogo misterioso. A trilha sonora do desfile ficou por conta do maestro João Carlos Martins, que tocou ao piano em plena passarela. "Meu trabalho é lidar com a emoção. E hoje comprovei que um desfile também. Emoção não faltou aqui", declarou o maestro.

Veja também:

Cabelo, cabeleira!