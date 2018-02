FÃS VÃO FICAR MAIS PERTO DE WESTEROS

Os fãs terão ainda a chance de ficar mais próximos da série com a exposição itinerante com objetos de cena da atração, prevista para passar por São Paulo entre os dias 25 e 30 de abril, cujo local ainda será confirmado. Na mostra, que começa esta semana em Nova York, haverá cerca de 70 itens das duas temporadas, como as espadas, joias e figurinos de todos os reinos de Westeros. Também será possível tirar foto no trono de ferro. / J.F.