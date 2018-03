Fãs se despedem de Dercy, que vai ser enterrada em pé

Centenas de pessoas passaram pelo velório de Dercy Gonçalves no Clube Montanhês, em Santa Maria Madalena, no interior fluminense, cidade natal da atriz. Segundo uma de suas sobrinhas, o corpo da atriz será enterrado em pé. Veja também: Samba da Viradouro acompanhará enterro de Dercy Gonçalves Dercy é velada na Assembléia Legislativa do Rio 'Dercy era um exemplo de força', diz Adelaide Chiozzo Galeria de imagens da humorista Dercy por Dercy A filha única de Dercy, Dercimar, chegou ao velório no final da manhã. Disse que está "tranqüila" porque "tudo foi feito como ela queria". "Ela queria samba da Viradouro, helicóptero, Corpo de Bombeiro, batedor... Não queria tristeza, baixo-astral", afirmou. Outro velório já havia sido realizado na Assembléia Legislativa do Rio. A atriz morreu no sábado aos 101 anos, vítima de pneumonia. O caixão com o corpo da atriz saiu do Clube Montanhês por volta do meio-dia, horário inicialmente previsto para ser realizado o enterro, e segue em cortejo pelas ruas da pequena cidade de Santa Maria Madalena, no interior do estado do Rio, onde ela nasceu. Como parte das cerimônias fúnebres, será rezada uma missa de corpo presente na Igreja Matriz. O sepultamento, no mausoléu construído por Dercy há 17 anos, acontecerá em seguida. A seu pedido, o caixão será colocado na sepultura na posição vertical (a atriz dizia que não queria retornar à cidade da qual fugira, ainda menina, deitada). Integrantes da escola de samba Unidos do Viradouro, que lhe dedicou um enredo em 1991, fizeram uma homenagem a Dercy Gonçalves durante o velório, realizado no clube Montanhês, desde ontem. Nesta terça, 22, é feriado na cidade de Madalena, pois é dia da padroeira da cidade. Centenas de pessoas acompanham as últimas homenagens à comediante nas ruas.