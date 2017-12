Fãs já fazem fila para show do Iron Maiden em São Paulo O show do Iron Maiden é só domingo, mas já tem gente esperando em frente ao Parque Antártica desde quarta-feira à noite. Os amigos Murilo Otero Lara, 19 anos, e Caio Faraco Moscaroff, 16, montaram um esquema de revezamento com outros dois fãs, que conheceram na noite de quarta. A partir de sábado, quando mais pessoas devem chegar à fila, todos vão ficar direto no local. Eles ainda não planejaram o que vão fazer para se alimentar e tomar banho, mas dizem que isso é o de menos: o importante é garantir um lugar na grade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo