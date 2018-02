Fãs homenageiam Bill Watterson no Twitter por seu aniversário

SÃO PAULO - O cartunista Bill Watterson ganhou os Trending Topics brasileiros do Twitter na manhã desta terça-feira, 05. O criador das tirinhas Calvin & Haroldo (Hobbes, na versão original), que comemora hoje 53 anos, emplacou uma tag, #WattersonDay, além de seu próprio nome, na lista dos assuntos mais comentados da rede de microblog.

Tamanha comoção é por causa das histórias em quadrinhos do sagaz garoto de seis anos Calvin e seu tigre de pelúcia, Haroldo, que ganha vida em sua imaginação, marca de Watterson, que são conhecidas em forma de tirinhas, publicadas diariamente no Brasil pelo jornal O Estado de S. Paulo. A série foi criada em 1985 pelo norte-americano para ilustrar periódicos diários. O autor parou de desenhá-la em 1995, quando se aposentou.

Assim como no ano passado, à ocasião do 25º aniversário de Calvin & Haroldo, usuários do Twitter publicam citações célebres do garoto em conversas com seu amigo imaginário.

Bill Watterson/Reprodução

Com histórias publicadas em quase 2.500 jornais de diferentes países, as populares tirinhas tornaram o personagem autor de muitas frases divertidas.

A série já recebeu prêmios importantes dos quadrinhos, como o Harvey Award, Eisner e Reuben Award, nos Estados Unidos, além do Angoulême International Comics Festival, na França.

As coletâneas da tirinha, publicadas em diversos livros, já venderam mais de 30 mil exemplares.

Além de Calvin & Haroldo, Watterson publicou charges e outras tiras, sempre de cunho reflexivo e bem humorado, em publicações norte-americanas, ganhando diversos prêmios. Atualmente, ele se dedica à pintura à óleo sobre tela.