Fãs fazem vigília para lembrar aniversário da morte de Elvis Fãs do mundo todo se reuniram na quarta-feira diante da casa de Elvis Presley em Memphis para lembrar os 30 anos da morte do rei do rock -- um evento destinado a homenageá-lo, mas também para faturar. Dezenas de milhares de admiradores devem visitar o túmulo de Elvis em Graceland, o nome da sua propriedade, entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira. A vigília à luz de velas começou sob calor de mais de 38 graus centígrados, no meio da tarde. Para-médicos atenderam dezenas de fãs com insolação. Ambulâncias estão de prontidão. "Estamos fazendo o máximo para ficarmos frios", disse Mike Meridian, um empreiteiro de Houston, de 46 anos, que esperava na fila sob uma sombrinha para ser um dos primeiros a homenagear o ídolo. "Elvis sopra um vento na nossa direção de vez em quando." Meridian guardava lugar para a esposa, Shirley Roberts, que vem a Graceland todos os anos desde 16 de agosto de 1977, quando Elvis morreu repentinamente, aos 42 anos, de ataque cardíaco, depois de enfrentar problemas relativos ao peso e à dependência de remédios. Perto de Meridian, uma pichação cor-de-rosa no portão de tijolos de Graceland declarava: "Sempre amarei Elvis". Outra, em laranja brilhante, dizia: "Elvis = Paz Mundial". Lá dentro, protegidos pelo ar-condicionado do centro de visitantes, sósias de Elvis comparavam suas fantasias. Camelôs faturavam alto com camisetas alusivas à data -- uma delas tinha a foto do músico e um recado agradecendo os fãs "por 30 ótimos anos". A primeira vigília à luz de velas começou como uma homenagem espontânea dos fãs, a quem Elvis costumava receber nos portões de Graceland no princípio da carreira. O evento cresceu ao longo dos anos, depois que Priscilla, viúva de Elvis, assumiu o controle da propriedade e abriu Graceland como destino turístico, em 1982.