Fãs fazem vaquinha para trazer banda da Suécia Quer ver a apresentação de uma banda ao vivo, mas ela não vai à sua cidade? Tente comprar o show. No Rio, um grupo de amigos arrebanhou 60 fãs do trio sueco Miike Snow e fez uma "vaquinha" para pagar o cachê do grupo, que vem ao Brasil para tocar em São Paulo (22/9), Porto Alegre (23/9) e Recife (24/9). Depois de arrecadarem R$ 20 mil, com o apoio de quatro empresas, conseguiram fechar uma apresentação da banda no Circo Voador no dia 20.