Fãs fazem abaixo-assinado por mais livros sobre Harry Potter Leitores dos livros da série Harry Potter estão sendo convocados a assinar uma petição para que a escritora britânica J.K. Rowling escreva mais livros sobre o bruxinho. Rowling anunciou, há mais de um ano, que o livro Harry Potter e as Relíquias da Morte - que chega às lojas do Reino Unido e dos Estados Unidos no dia 21 - é o último da saga. A campanha Save Harry (Salve Harry), uma iniciativa da rede britânica de livrarias Waterstone´s, pretende reunir um milhão de assinaturas para convencer a escritora a mudar de idéia. "Não estamos pedindo a J.K. Rowling que comece a escrever outro livro amanhã, estamos apenas pedindo a ela que não exclua a possibilidade", disse o representante da rede, Wayne Winstone. A escritora revelou que dois personagens vão morrer no próximo livro, gerando especulações de que um deles poderia ser o próprio Potter. Fenômeno Mundial Winstone, chefe da divisão de livros infantis da livraria, disse: "Harry Potter é um personagem de ficção, e portanto não pode nunca ser realmente morto". "Arthur Conan Doyle famosamente matou Sherlock Holmes, mas trouxe-o de volta após anos de pedidos dos fãs e editores. Será que o mesmo não poderia acontecer com Harry Potter?" "Harry Potter é um fenômeno global, não apenas no Reino Unido e nos Estados Unidos, então uma previsão de um milhão de assinaturas pode ser conservadora", disse Winstone. Pré-vendas Na semana passada, J.K. Rowling disse que tinha ficado eufórica e "arrasada" quando escreveu as últimas palavras do livro final. Mais de 325 milhões de cópias dos seis primeiros livros foram vendidos em todo o mundo, tornando Rowling a primeira escritora bilionária do planeta. As pré-vendas pela internet de Harry Potter e as Relíquias da Morte já bateram o recorde no site da Amazon, com quase 1,6 milhão de cópias compradas globalmente antes de seu lançamento em inglês. Ainda não há previsão de lançamento em português. Cinema A febre chegou, como se sabe, aos cinemas. A Warner Bros. já distribuiu quatro filmes Harry Potter até hoje, acumulando uma bilheteria mundial de aproximadamente US$ 3,5 bilhões (R$ 7 bilhões). O quinto longa inspirado na obra de Rowling, Harry Potter e a Ordem da Fênix, já teve uma pré-estréia em Tóquio, em Londres e em Los Angeles e fará sua estréia mundial nesta quarta-feira, 11. A adaptação para o cinema dos últimos livros já está sendo preparada. O jovem trio de atores que estrela a série, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, já se comprometeu a participar das filmagens de Harry Potter e o Príncipe Mestiço e Harry Potter e as Relíquias da Morte.