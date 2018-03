Fãs esgotam os 3 mil convites para o funeral de Steve Irwin Em apenas 17 minutos se esgotaram nesta sexta-feira os 3 mil convites para assistir ao funeral do caçador de crocodilos australiano Steve Irwin, morto na semana passada pela ferroada de uma arraia. Admiradores de Irwin passaram a noite nos diversos pontos de distribuição de entrada. O mais procurado foi o Austrália Zoo, em Sunshine Coast (estado de Queensland), de propriedade da família do apresentador, local escolhido para a cerimônia. A viúva de Irwin, Terri, anunciou em comunicado esta semana que o funeral será transmitido ao vivo pela televisão na Austrália, Estados Unidos e Ásia. Ela pediu a instalação de telões em Brisbane e em Sunshine Coast para que todo o público possa participar da última homenagem ao seu marido. O público que for assistir ao funeral no zôo terá que fazer uma doação à organização para a natureza Wildlife Warriors, fundada por Irwin. A morte de Irwin, quando mergulhava na Grande Barreira de Coral australiana, foi captada pelas câmaras que filmavam o que seria seu novo documentário. As imagens mostram Irwin, de 44 anos, tirar de seu peito o ferrão deixado pela arraia, antes de morrer.