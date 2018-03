Fãs dos Beatles terão videogame em 9 de setembro Os fãs dos Beatles que sempre quiseram cantar com John e Paul ou acompanhar George e Ringo em seus instrumentos enfim terão a oportunidade em 9 de setembro, quando o aguardado videogame da banda chega às lojas. A Apple Corps, que cuida dos assuntos do grupo, e a MTV Networks, da Viacom, anunciaram na quinta-feira a data de venda e o preço do software, de 59,99 dólares. Os fãs podem gastar mais 99,99 dólares para adquirir instrumentos semelhantes aos utilizados pelo inovador grupo de rock. "The Beatles: Rock Band" estará à venda simultaneamente em diversos locais da América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia em 9/9/2009, uma data escolhida para celebrar a importância do número nove para a banda. O videogame se baseia no popular "Rock Band", da MTV, e "permitirá que os fãs usem guitarra, baixo, microfone ou bateria e experimentem o extraordinário catálogo de música dos Beatles em um jogo que os conduzirá a uma jornada pelo legado e pela evolução da lendária carreira do grupo", afirmaram as empresas em comunicado. "The Beatles: Rock Band" será compatível com Xbox 360, da Microsoft; PlayStation 3, da Sony; e Wii, da Nintendo. Os controladores existentes de instrumentos do Rock Band podem ser usados para o jogo. Desde o anúncio inicial, em outubro, poucos detalhes haviam sido divulgados sobre o jogo, e as empresas ainda precisavam revelar certos aspectos específicos, como que canções do catálogo serão incluídas. Quando lançado, o jogo será o primeiro salto da banda para o mundo da música digital. As canções dos Beatles continuam indisponíveis no iTunes, da Apple, por exemplo, já que os integrantes da banda e seus representantes protegem zelosamente a distribuição da música. Outras bandas de rock, como Aerosmith, Rolling Stones e AC/DC permitiram a venda de sua música online e licenciaram canções para o "Rock Band" ou o "Guitar Hero", um jogo concorrente produzido pela Activision Blizzard. Os Beatles venderam mais de 600 milhões de álbuns em todo o mundo. Embora "Abbey Road" tenha sido o último disco que gravaram juntos, "Let it Be", gravado antes, foi o último a ser lançado.