Fãs de Michael Jackson recebem entradas para funeral

Associated Press,

Os fãs de Michael Jackson começaram a celebrar neste domingo, depois de saírem os nomes dos primeiros ganhadores do sorteio para o funeral do astro, no Staples Center.

Mais de 1,6 milhão de fãs registraram-se via internet para o sorteio de 8.750 nomes, cada um dos quais receberá duas entradas. A chance de ganhar o ingresso é de 1 em 183.

"Estou chocada que tenha acontecido", disse Deka Montanya, de 27 anos, de San Francisco. "É surreal". Ele recebeu um e-mail às 16h35 (hora local) dizendo: "Congratulações, sua inscrição foi bem-sucedida".

Pouco depois de ser avisado de que havia sido sorteado, David Gobaud, 25 anos, que estuda ciência da computação na Universidade Stanford, começou a correr para dar um jeito de chegar a Los Angeles.

Os ingressos darão admissão a 11 mil pessoas no Staples Center, e a outras 6,5 mil no Nokia Theater, que fica ao lado. As ruas ao redor serão fechadas para impedir o acesso de pessoas sem ingresso, informa a polícia.

No hotel Wilshire Grand Los Angeles, a cerca de um quilômetro do Staples Center, mais de 90% dos mil quartos já estavam reservados para as noites de segunda e terça-feira. na semana passada, a ocupação era de 60%.