Fãs de Michael Jackson aguardam detalhes sobre o velório

Cerca de 1,6 milhão de pessoas se cadastraram para o sorteio de 17.500 ingressos para a cerimônia de despedida do astro, que acontecerá a arena esportiva Staples Center, no centro de Los Angeles, na terça-feira, ou para acompanhá-la em telões que serão instalados num teatro ao lado.

Os fãs que ganharam ingressos seriam informados do fato no domingo. A empresa que está patrocinando o evento iria sortear 8.750 nomes da lista de cadastrados online, e cada vencedor receberia dois ingressos.

Um porta-voz da família Jackson se negou a divulgar informações sobre o evento, como por exemplo quem fará homenagens a Jackson ou quais das celebridades amigas do Rei do Pop poderão se apresentar. Ele não deu informações sobre um funeral reservado separado, para a família, e a polícia disse à Reuters que tampouco tinha informações sobre a cerimônia reservada.

Uma pessoa envolvida no planejamento do velório da terça-feira, o produtor de TV Ken Ehrlich, disse ao New York Daily News que a cerimônia não será uma festa, mas um evento respeitoso.

O chefe assistente da polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, disse prever que a cerimônia pública dure cerca de duas horas, e, como a polícia já tinha feito na sexta-feira, exortou os fãs de Jackson a manterem distância, a não ser que tenham ingressos.

"Se quiserem assistir à cerimônia, terão que encontrar uma TV e um lugar para assistir", disse McDonnell, acrescentando que as ruas em volta do Staples Center e do teatro vizinho terão o acesso fechado.

A polícia vai fechar as ruas em volta do Staples Center, mas mesmo assim prevê que compareçam grupos de curiosos e de fãs de todo o mundo que não ganharam ingressos.

Indagado se a polícia vai usar equipamentos antimotim, McDonnell disse que não, mas que, se for preciso, ela empregará "técnicas de controle de multidões". Ele disse prever que a polícia será capaz de controlar uma multidão grande, se ela se formar.

"Los Angeles está acostumada com eventos grandes. Isto é Hollywood", disse McDonnell em coletiva de imprensa no domingo.

A expectativa é que o evento seja transmitido ao vivo pela TV americana e na Internet.