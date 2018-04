Fãs de mangás se reúnem no Japão para festival de cosplay Mulheres de armaduras, homens com espadas e vampiras loiras se reuniram no salão do Ministério das Relações Exteriores japonês, na quarta-feira. Eram fãs de anime e mangás (histórias em quadrinhos japonesas) reunidos para uma cúpula internacional do Cosplay, como parte dos esforços de Tóquio para promover a imagem do "Japão cool", enquanto aumentam as fileiras dos admiradores da cultura pop japonesa. "O mangá é uma linguagem internacional", disse Michio Oguri, presidente do quinto evento anual que acontecerá neste fim de semana em Nagoya, no Japão central. O cosplay, que se iniciou no Japão, é uma fusão das palavras "costume" (figurino) e "play" (jogo ou brincadeira). No cosplay, as pessoas se vestem principalmente como personagens de animes japoneses, mangá ou videogames. Os fãs do cosplay costumam reunir-se em um número crescente de festivais realizados em todo o mundo para exibir seus figurinos detalhados e curtir a paixão que têm em comum. Alguns, como o participante brasileiro Marcelo Batista de Andrade Fernandes, chegam a usar lentes de contato coloridas para conferir um brilho sobrenatural a seus olhos. Os concursos oferecem aos entusiastas uma oportunidade para agir como fazem seus personagens, em solo ou em duplas. Este ano, 14 duplas de 12 países -- desde a Dinamarca e a França até a Tailândia e o Brasil -- passaram pelas fases eliminatórias e ganharam passagens para o Japão. Após uma coletiva de imprensa, cinco das equipes visitaram o Ministério das Relações Exteriores, um dos patrocinadores do concurso. O ministro do Exterior japonês, Taro Aso, é fã tão inveterado dos mangás que costuma ler HQs em seu carro oficial entre um compromisso e outro. Mas ele não pôde comparecer ao evento porque estava em uma reunião de chanceleres asiáticos em Manila. Seu lugar foi ocupado por seu vice, Katsuhito Asano. "Meu chefe é fã total dos mangás. Ele deve estar com pena de não estar presente", disse Asano, acrescentando: "Não encontramos o mesmo tipo de interesse da mídia quando falamos sobre questões sérias de política externa."