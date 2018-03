Fãs de Harry Potter lamentam o fim de uma era de dez anos J.K. Rowling se diz devastada depois de escrever o sétimo e último volume da série Harry Potter --e muitos fãs do épico sobre o mago adolescente compartilham da sensação de perda ao perceberem que uma era terminou para eles também. Após anos de uma relação apaixonada e meses de espera pelo lançamento, em 21 de julho, de "Harry Potter e as Relíquias da Morte", alguns fãs vivem uma experiência semelhante ao luto. "Meu, acabou! Fico triste demais por não poder nunca mais embarcar numa nova aventura com Harry e o trio", escreveu um fã nesta semana no fórum www.mugglenet.com. Heather Mitchell, 30 anos, aluna da Universidade Duke e uma dos organizadoras de uma convenção sobre Harry Potter em agosto em Toronto, disse: "Passei oito anos da minha vida lendo esses livros, então dá uma sensação de ''Nossa! Não sobrou nenhum mais para eu ler agora"''. "Eu vi algo desse luto no nosso fórum de mensagens, com algumas pessoas aleatoriamente relatando que explodiram em lágrimas e perceberam que é o fim", disse Mitchell. Especialistas em luto dizem que tal sentimento de perda era previsível com o fim da série, especialmente para os mais jovens. "Como seres humanos, lamentamos a perda de coisas às quais estávamos ligados --relacionamentos, às vezes objetos, sonhos. As pessoas são ligadas a esses personagens e também a esta série", afirmou Heather Servaty-Seib, especialista em luto infantil na Universidade Purdue, em Indiana. Ela própria chorou ao terminar o livro. Lágrimas, tristeza e medo são algumas das emoções descritas por fãs que já passaram pelas 759 páginas das "Relíquias da Morte." Alguns tentam compensar relendo os sete livros. Às vezes pela enésima vez. "Eu fique quase literalmente, fisicamente doente ao longo da história inteira", disse o fã que se assina Silverdragon, numa nota no www.harrypotterfanzone.com. Para outros, porém, a excitação com o fim da trama e a frustração com subtramas que não foram amarradas como esperado superam a tristeza. "Para um monte de gente, o choque de não ter outro livro para esperar não caiu como eu imaginava", disse Emerson Spartz, 20 anos, que iniciou o site para fãs www.mugglenet.com aos 12. "(Mas) tivemos muitas questões não-respondidas que ainda estamos focados em responder. E ainda há muita coisa acontecendo no mundo de Harry Potter, com mais dois filmes a aguardar, um parque temático sendo construído na Flórida, e agora sabemos que J.K. Rowling está planejando escrever uma enciclopédia (sobre a série)", afirmou Spartz.