Fãs de Harry Potter acampam Fãs de Harry Potter estão acampados no centro de Londres à espera da estreia mundial, no dia 15, do último filme da série, Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2. Alguns chegaram de longe, como o grupo de mexicanos que sustentava uma bandeira do México e um cartaz com elogios à escritora britânica J.K. Rowling, criadora da saga do mago Harry e de seus amigos e inimigos. Sob chuva, os fãs, de todas as idades, marcavam com guarda-chuvas seus lugares na Praça Trafalgar, onde as estrelas do filme posarão para fotos no tapete vermelho. "Quero ver Rupert Grint", disse Sydney Bogatz, que veio com um grupo dos EUA. / AP