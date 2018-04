Fãs de Elvis enfrentam calor forte e fila para homenagear ídolo Milhares de fãs de Elvis Presley, muitos carregando fotos do cantor, enfrentaram calor sufocante para passar pela casa em que Elvis viveu em Memphis, na quinta-feira, para lembrar o 30o aniversário de sua morte. Os fãs começaram a fazer fila na noite de quarta-feira para caminhar pela residência de Elvis, Graceland, e passar diante de seu túmulo, numa vigília à luz de velas que se estendeu pela quinta-feira. A homenagem anual aconteceu em meio a uma forte onda de calor. A temperatura em Memphis passou dos 38 graus centígrados. O calor forte teria provocado oito mortes na região, uma delas de uma mulher de Nova Jersey encontrada morta numa barraca onde acampava perto do Heartbreak Hotel, ao lado do Elvis Presley Boulevard. Autoridades de Memphis estimam que a vigília, os shows e seminários organizados pela Elvis Presley Enterprises, a firma que controla o espólio do cantor, atraíram cerca de 75 mil pessoas à área para a "semana Elvis". Na quarta-feira, Mike Meridian, de Houston, guardava um lugar na fila para sua mulher, Shirley Roberts, que vai a Graceland homenagear Elvis todos os anos desde 16 de agosto de 1977, quando Elvis morreu repentinamente aos 42 anos de colapso cardíaco depois de enfrentar problemas de saúde que incluíam aumento de peso e dependência de medicamentos. Perto de Meridian, um cartaz pintado à mão em cor-de-rosa pregado ao muro de Graceland dizia: "Sempre amarei Elvis". Outro, em cor de laranja, dizia "Elvis = Paz Mundial". Dentro do centro de visitantes, com ar condicionado, sósias de Elvis comparavam seus figurinos. Barracas de suvenires vendiam camisetas comemorativas do aniversário. A primeira vigília à luz de velas começou como homenagem improvisada dos fãs, que Elvis frequentemente saudava diante dos portões de Graceland no início de sua carreira. O evento cresceu desde que, em 1982, a ex-mulher de Elvis, Priscilla, assumiu controle de seu espólio e abriu a mansão para receber turistas. Graceland atrai cerca de 600 mil visitantes do ano. É a segunda residência mais visitada nos EUA, perdendo apenas para a Casa Branca. A Semana Elvis será encerrada na sexta-feira com o primeiro concurso de sósias de Elvis sancionado pelos herdeiros do cantor. O vencedor do concurso ganhará 15 mil dólares e a oportunidade de trabalhar com a Elvis Presley Enterprises.